Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Italia
  3. Salo
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Salo, Italia

;
apartamentos
19
casas independientes
16
35 propiedades total found
Villa 6 habitaciones en Salo, Italia
Villa 6 habitaciones
Salo, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 370 m²
GA-V001049. Вилла на склоне холма с видом на озеро, в городе SalòПогруженный на первый холм…
$1,16M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa en Salo, Italia
Villa
Salo, Italia
Área 600 m²
GA-V001086. Propiedad para la renovación con vista al lago en la ciudad de SalòSituado en la…
$1,29M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 6 habitaciones en Salo, Italia
Villa 6 habitaciones
Salo, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 770 m²
ABI-1257A. Magnífica villa con vistas al lago GardaEsta magnífica propiedad con vistas al la…
$4,45M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
It Is RealtyIt Is Realty
Apartamento 3 habitaciones en Villa di Salo, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Villa di Salo, Italia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Garda Haus Padenghe offers for sale this charming flat located in Cunettone, only 2.5 km fro…
$527,723
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Salo, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Salo, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 132 m²
GA-V000992. Apartamento de tres dormitorios en venta en Salo / Italia En el centro histórico…
$527,490
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Apartamento 3 habitaciones en Salo, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Salo, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 113 m²
GH-LV04907-C1. Nuevo ático en SaloOfrecemos a la venta un apartamento de tres dormitorios en…
$398,548
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
TekceTekce
Villa en Salo, Italia
Villa
Salo, Italia
Área 790 m²
GH-210518. Вилла на первой линии, в городе СалоВилла имеет площадь 790 кв.м, парк 2000 кв.м,…
$2,23M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Apartamento 4 habitaciones en Salo, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Salo, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 150 m²
GH-LV06375. Amplio apartamento en el centro con vistas al lago.En el centro de la ciudad de …
$562,656
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Apartamento 3 habitaciones en Salo, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Salo, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 180 m²
GH-LV01573. Casa en residencia con piscina. Casa en residencia con piscina. Villas modernas …
$1,21M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Apartamento 4 habitaciones en Salo, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Salo, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 160 m²
GA-V000993. Ático en venta en Salo / Italia En el centro histórico de Salo con acceso a una …
$1,02M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Apartamento 3 habitaciones en Salo, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Salo, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 108 m²
GH-LV04815-5C. Apartamentos en un edificio reformado Salo centerSalo, en el centro histórico…
$480,602
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 4 habitaciones en Salo, Italia
Villa 4 habitaciones
Salo, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 160 m²
GA-V001445. тдельно стоящая вилла с видом на залив СалоОкруженная зеленью и спокойствием, вп…
$539,212
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Apartamento en Salo, Italia
Apartamento
Salo, Italia
Área 85 m²
GH-PV006493-3. Exclusivo apartamento de tres dormitorios con jardínofrece a la venta este en…
$565,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Apartamento 2 habitaciones en Salo, Italia
Apartamento 2 habitaciones
Salo, Italia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 104 m²
GH-LV04820-1C. A Апартаменты в комплексе в городе СалоСало, в историческом центре, в несколь…
$445,436
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 4 habitaciones en Salo, Italia
Villa 4 habitaciones
Salo, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 180 m²
GH-LV01582. Viala с панорамным видом на озероПрестижная терасная Вилла расположена в небольш…
$761,930
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Apartamento 2 habitaciones en Villa di Salo, Italia
Apartamento 2 habitaciones
Villa di Salo, Italia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Garda Haus Padenghe offers for sale this charming flat located in Cunettone, only 2.5 km fro…
$350,356
Dejar una solicitud
Villa 9 habitaciones en Salo, Italia
Villa 9 habitaciones
Salo, Italia
Habitaciones 9
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
In a privileged position close to the center of Salò and the Lake, we propose for sale a det…
$821,146
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Salo, Italia
Apartamento 2 habitaciones
Salo, Italia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
In Salò, in the old town centre and a few steps from the Lungolago Zanardelli and the beach,…
$197,075
Dejar una solicitud
Villa 9 habitaciones en Salo, Italia
Villa 9 habitaciones
Salo, Italia
Habitaciones 9
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
The property we propose is a typical Italian house with stone accents, just a few steps from…
$1,31M
Dejar una solicitud
Villa 13 habitaciones en Salo, Italia
Villa 13 habitaciones
Salo, Italia
Habitaciones 13
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 480 m²
La elección de Benito Mussolini, quien, en 1943, estableció su República Social Italiana en …
$2,72M
Dejar una solicitud
Ático Ático 2 habitaciones en Salo, Italia
Ático Ático 2 habitaciones
Salo, Italia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
The fourth and latest Falkensteiner Premium Living Residences at one of Italy’s most sought-…
$767,279
Dejar una solicitud
Villa 4 habitaciones en Villa di Salo, Italia
Villa 4 habitaciones
Villa di Salo, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 145 m²
In a panoramic area on the hills surrounding Salò, with a 360° panorama of the Gulf, we offe…
$766,403
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Salo, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Salo, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Are you looking for a spacious and comfortable apartment with a private garden in a peaceful…
$383,201
Dejar una solicitud
Villa 18 habitaciones en Barbarano, Italia
Villa 18 habitaciones
Barbarano, Italia
Habitaciones 18
Nº de cuartos de baño 5
Área 750 m²
This magnificent property is located in a panoramic area of Salò, immersed in the beautiful …
$3,94M
Dejar una solicitud
Villa 7 habitaciones en Villa di Salo, Italia
Villa 7 habitaciones
Villa di Salo, Italia
Habitaciones 7
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 500 m²
Garda Haus offers exclusive villa under construction with unique lake view. The property is…
$4,60M
Dejar una solicitud
Villa 13 habitaciones en Salo, Italia
Villa 13 habitaciones
Salo, Italia
Habitaciones 13
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 480 m²
It was not definitely by chance that Benito Mussolini established the Italian Social Republi…
$2,72M
Dejar una solicitud
Villa 18 habitaciones en Salo, Italia
Villa 18 habitaciones
Salo, Italia
Habitaciones 18
Nº de cuartos de baño 5
Área 750 m²
This magnificent property is located in a panoramic area of Salò, immersed in the beautiful …
$3,94M
Dejar una solicitud
Apartamento 6 habitaciones en Salo, Italia
Apartamento 6 habitaciones
Salo, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
This wonderful penthouse on two levels with a glimpse of Lake View, is located in the heart …
$870,414
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Villa di Salo, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Villa di Salo, Italia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
Garda Haus Padenghe offers for sale this charming flat located in Cunettone, only 2.5 km fro…
$629,545
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Salo, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Salo, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
We propose for sale a delightful flat located in a quiet residential area of Salò, a stone's…
$459,842
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir