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Propiedades residenciales en venta en Comunita montana del Sebino bresciano, Italia

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casas independientes
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5 propiedades total found
Villa 5 habitaciones en Iseo, Italia
Villa 5 habitaciones
Iseo, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 287 m²
The 'Le Ville' project is conceived as a single intervention, consisting of three residentia…
$859,466
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Ático Ático 6 habitaciones en Iseo, Italia
Ático Ático 6 habitaciones
Iseo, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 210 m²
En uno de los lugares más fascinantes del lago Iseo, en un lugar ideal para vivir, proponemo…
$826,620
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Villa 7 habitaciones en Iseo, Italia
Villa 7 habitaciones
Iseo, Italia
Habitaciones 7
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 282 m²
The 'Le Ville' project is conceived as a single intervention, consisting of three residentia…
$848,517
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It Is RealtyIt Is Realty
Villa 5 habitaciones en Iseo, Italia
Villa 5 habitaciones
Iseo, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 254 m²
The "Le Ville" project is conceived as a single intervention, consisting of three residentia…
$760,928
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Villa 10 habitaciones en Sulzano, Italia
Villa 10 habitaciones
Sulzano, Italia
Habitaciones 10
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 550 m²
In Sulzano, a stone's throw from the centre, an excellent opportunity, unique villa pieds d'…
$1,85M
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Parámetros de las propiedades en Comunita montana del Sebino bresciano, Italia

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