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Propiedades residenciales en venta en Sirmione, Italia

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apartamentos
35
casas independientes
11
46 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Sirmione, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Sirmione, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 160 m²
GH-SV00042. Ático elite en dos niveles justo en el lagoEntre las ciudades de Sirmione y Pesc…
$2,29M
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Villa 5 habitaciones en Sirmione, Italia
Villa 5 habitaciones
Sirmione, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 250 m²
ABI-805NE. Kрасивая вилла с бассейном и великолепным видом на первой береговой линии озера Г…
$12,89M
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Villa en Sirmione, Italia
Villa
Sirmione, Italia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 400 m²
SYRMIONE // 400 KV. M // 4 Dormitorios // 3 Baños // Cocina // PRISTER // Piscina // Planta …
$1,39M
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LDV InvestLDV Invest
Villa 4 habitaciones en Sirmione, Italia
Villa 4 habitaciones
Sirmione, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 330 m²
GA-V001073. Villa con vistas al lago en SirmioneSituado en la magnífica ubicación del lago G…
$2,93M
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Apartamento 4 habitaciones en Sirmione, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Sirmione, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 230 m²
ABI-1066A. Prestigioso ático con excelentes vistas del lago GardaOferta única en la primera …
$1,76M
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Villa 4 habitaciones en Sirmione, Italia
Villa 4 habitaciones
Sirmione, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 350 m²
GA-V000979. Exclusiva propiedad en la orilla del lago con un parque en SirmionePropiedad pre…
$3,50M
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Apartamento 4 habitaciones en Lugana, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Lugana, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 105 m²
GH-SV00048. Magnífico apartamento en un complejo con piscina.En el centro del distrito de Co…
$514,596
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Apartamento 3 habitaciones en Lugana, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Lugana, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 90 m²
HK-020517. Apartamentos en el corazón de Sirmione del Garda, ColombaréApartamentos en el cor…
$363,382
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Villa 6 habitaciones en Sirmione, Italia
Villa 6 habitaciones
Sirmione, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 600 m²
WW-220415-1. Villa en la península de Sirmione en la zona más exclusiva del castilloEn la pe…
$14,07M
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Villa 5 habitaciones en Sirmione, Italia
Villa 5 habitaciones
Sirmione, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 400 m²
ABI-813N. Brandy de la empresa de la industria de la industria de la industria. Dum 400 400 …
$2,11M
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Apartamento 4 habitaciones en Sirmione, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Sirmione, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
WW-120315-2. Kevартира в элитном комплексе на первой линии в СирмионеЧетырёхкомнатная кварти…
$1,88M
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Apartamento 4 habitaciones en Sirmione, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Sirmione, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 130 m²
GH-SV00094. Precioso apartamento nuevo cerca de la playaSirmione. En la zona de Colombare de…
$457,158
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Apartamento 3 habitaciones en Lugana, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Lugana, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 140 m²
GH-Duración: 2019. Apartamentos con magníficas vistas en Sirmione.En la ciudad de Sirmione..…
$1,47M
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Apartamento 2 habitaciones en Sirmione, Italia
Apartamento 2 habitaciones
Sirmione, Italia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
La posición de esta villa, lejos del caos pero al mismo tiempo cerca de las principales ruta…
$1,26M
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Apartamento 3 habitaciones en Lugana, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Lugana, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
En Rovizza, conveniente para carreteras y todos los servicios principales, se construirán si…
$689,762
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Apartamento 3 habitaciones en Lugana, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Lugana, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 83 m²
In an elegant complex, just a few steps from Brema beach, we propose the construction of an …
$645,968
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Apartamento 3 habitaciones en Sirmione, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Sirmione, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
The apartment is located within a new residential complex with modern design, situated in a …
$383,201
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Apartamento 3 habitaciones en Lugana, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Lugana, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 61 m²
En la zona más exclusiva del complejo, adyacente a la espléndida abadía benedictina del sigl…
$355,830
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Apartamento 2 habitaciones en Lugana, Italia
Apartamento 2 habitaciones
Lugana, Italia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 66 m²
En un complejo elegante, a pocos pasos de la playa de Brema, proponemos la construcción de u…
$547,430
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Villa 4 habitaciones en Lugana, Italia
Villa 4 habitaciones
Lugana, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 213 m²
Valeggio sul Mincio en una posición conveniente para todos los servicios a 100 metros del pa…
$853,992
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Apartamento 4 habitaciones en Lugana, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Lugana, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
En una zona residencial, cerca del lago y del centro de Peschiera, ofrecemos un amplio apart…
$974,426
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Apartamento 4 habitaciones en Lugana, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Lugana, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
En Lugana di Sirmione, en las inmediaciones de la playa de Punta Grò, ofrecemos un apartamen…
$435,755
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Sirmione, Italia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Sirmione, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 183 m²
Sirmione, fraction Colombare, in a small context, we propose a semi-independent solution wit…
$711,660
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Apartamento 2 habitaciones en Lugana, Italia
Apartamento 2 habitaciones
Lugana, Italia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
La costa sur de Garda es una tierra con contornos suaves que brilla con la belleza de la exu…
$489,403
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Apartamento 3 habitaciones en Lugana, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Lugana, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
La lujosa y moderna bahía de Residence Lugana se construirá en Peschiera del Garda, con herm…
$480,644
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Apartamento 4 habitaciones en Sirmione, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Sirmione, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Sirmione, known as "Sirmio venusta" by the poet Catullus, is a true gem on the southern shor…
$925,158
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Apartamento 4 habitaciones en Lugana, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Lugana, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
En una de las zonas más exclusivas de Sirmione, en un contexto directamente en el lago con p…
$520,059
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Villa 8 habitaciones en Lugana, Italia
Villa 8 habitaciones
Lugana, Italia
Habitaciones 8
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 315 m²
Just a few steps from the lake, in the charming surroundings of Punta Gro, we offer for sale…
$952,529
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Apartamento 2 habitaciones en Lugana, Italia
Apartamento 2 habitaciones
Lugana, Italia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
En San Benedetto di Lugana, en una zona bien comunicada a las puertas de Peschiera del Garda…
$414,952
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Apartamento 3 habitaciones en Lugana, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Lugana, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Dentro del Garda Resort Village, ofrecemos apartamento en primera planta con terraza con bar…
$476,265
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