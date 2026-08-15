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Propiedades residenciales en venta en San Siro, Italia

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casas independientes
5
5 propiedades total found
Villa 6 habitaciones en San Siro, Italia
Villa 6 habitaciones
San Siro, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Área 270 m²
En una posición única para la exposición al sol tranquila y excelente y la espléndida vista …
$1,08M
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Casa 4 habitaciones en Santa Maria, Italia
Casa 4 habitaciones
Santa Maria, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Esta bonita rústica, llamada "La Torre" tiene un área de aproximadamente 70 metros cuadrados…
$218,972
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Adosado Adosado 7 habitaciones en San Siro, Italia
Adosado Adosado 7 habitaciones
San Siro, Italia
Habitaciones 7
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 140 m²
This new detached villa is located in a hilly and sunny area of San Siro , not far from the …
$635,019
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DD CO DEDD CO DE
Villa 6 habitaciones en San Siro, Italia
Villa 6 habitaciones
San Siro, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Número de plantas 4
Exceptional 1st line villa on Como lake with swimming pool, reasonable price! Recent remode…
Precio en demanda
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Villa 7 habitaciones en San Siro, Italia
Villa 7 habitaciones
San Siro, Italia
Habitaciones 7
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 195 m²
An elegant single villa on the first hill of San Siro, a small town in the center of the lak…
$602,174
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Parámetros de las propiedades en San Siro, Italia

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