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Propiedades residenciales en venta en Gravedona ed Uniti, Italia

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apartamentos
4
4 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Gravedona ed Uniti, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Gravedona ed Uniti, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 81 m²
In modern Residence with Swimming Pool and lift, located in the center of Gravedona ed Uniti…
$328,458
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Apartamento 3 habitaciones en Gravedona, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Gravedona, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 79 m²
Located 3 km from Gravedona and the shores of Lake Como, this apartment has a balcony, garde…
$383,201
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Apartamento 2 habitaciones en Gravedona, Italia
Apartamento 2 habitaciones
Gravedona, Italia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 53 m²
Located 3 km from Gravedona and the shores of Lake Como, this apartment has a private garden…
$295,612
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DD CO DEDD CO DE
Apartamento 2 habitaciones en Gravedona, Italia
Apartamento 2 habitaciones
Gravedona, Italia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Located 3 km from Gravedona and the shores of Lake Como, this apartment has a balcony and pa…
$328,458
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