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Propiedades residenciales en venta en Comunita montana della Valle Sabbia, Italia

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apartamentos
4
casas independientes
6
10 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Villanuova sul Clisi, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Villanuova sul Clisi, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 110 m²
GH-LV05281. Apartamento con vistas al lago en el monasterio del siglo XVII.En la ciudad de P…
$427,853
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Villa en Roe Volciano, Italia
Villa
Roe Volciano, Italia
Área 1 311 m²
GA-V001255. Villa "Libertad" Con un gran parque privado en Roè VolcianoSituado en el centro …
$1,65M
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Apartamento 3 habitaciones en Villanuova sul Clisi, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Villanuova sul Clisi, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
In Peracque, a mountain hamlet in the municipality of Villanuova sul Clisi, immersed in gree…
$399,624
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Villa 7 habitaciones en Roe Volciano, Italia
Villa 7 habitaciones
Roe Volciano, Italia
Habitaciones 7
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
In Roè Volciano, nestled in absolute privacy surrounded by greenery, we offer for sale a com…
$1,42M
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Villa 8 habitaciones en Roe Volciano, Italia
Villa 8 habitaciones
Roe Volciano, Italia
Habitaciones 8
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 208 m²
The property we propose is a charming single-family house with a welcoming and traditional d…
$558,379
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Apartamento 2 habitaciones en Villanuova sul Clisi, Italia
Apartamento 2 habitaciones
Villanuova sul Clisi, Italia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
In the Canneto area, a wonderful hilly hamlet of Villanuova sul Clisi, just a 10-minute driv…
$175,178
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TekceTekce
Villa 10 habitaciones en Villanuova sul Clisi, Italia
Villa 10 habitaciones
Villanuova sul Clisi, Italia
Habitaciones 10
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 609 m²
Above the hills of Salò, in a dominating hillside position with breathtaking views of Lake G…
$1,17M
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Villa 12 habitaciones en Roe Volciano, Italia
Villa 12 habitaciones
Roe Volciano, Italia
Habitaciones 12
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 650 m²
In Roè Volciano, nearby Salò, this fabulous property is immersed in an enchanting private ga…
$2,17M
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Apartamento 3 habitaciones en Roe Volciano, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Roe Volciano, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 97 m²
In Roè Volciano, just a few steps from the lake promenade and the centre of Salò, we offer y…
$290,138
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Casa 8 habitaciones en Roe Volciano, Italia
Casa 8 habitaciones
Roe Volciano, Italia
Habitaciones 8
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 340 m²
We are located on the border of Salò, in the locality of Trobiolo, where we propose for sale…
$930,632
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Parámetros de las propiedades en Comunita montana della Valle Sabbia, Italia

con Piscina
Baratos
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