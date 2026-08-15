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Propiedades residenciales en venta en Comunita Montana Valli del Verbano, Italia

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Laveno Mombello
3
6 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Ponte, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Ponte, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 72 m²
PL-PR_A35. Apartamentos en venta con increíbles vistas al lago en el pintoresco pueblo de La…
$246,162
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Villa 6 habitaciones en Motte, Italia
Villa 6 habitaciones
Motte, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 950 m²
AS-VF-26. Villa en el lago Maggiore El lago Maggiore es una ciudad de Luino. Villa Barozi en…
$9,38M
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Villa 6 habitaciones en Laveno, Italia
Villa 6 habitaciones
Laveno, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 700 m²
FP-T975. Agencia de Investigación y Investigación de la Unión de InvestigaciónВнескольких ша…
$2,93M
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Villa 3 habitaciones en Porto Valtravaglia, Italia
Villa 3 habitaciones
Porto Valtravaglia, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 205 m²
FP-T458. Частный дом в Порто Вальтравалья, Озеро МаджореНа ломбардийской стороне озера Маджо…
$386,826
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Villa 4 habitaciones en Germignaga, Italia
Villa 4 habitaciones
Germignaga, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 246 m²
MV-1609-4. La acogedora casa no está lejos del lago Como.Casas unifamiliares en Appiano Gent…
$644,710
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Villa 4 habitaciones en Ponte, Italia
Villa 4 habitaciones
Ponte, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 359 m²
FP-T731. Villa en la colina Laveno MombelloEn la primera colina de Laveno Mombello, a pocos …
$1,15M
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