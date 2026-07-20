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Barrio residencial Nouveau en vente en exclusivite appartement 4 pieces rue hasadeh quartier remez rishon lezion

Rishon LeZion, Israel
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ID: 38271
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Rejovot
  • Ciudad
    Rishon LeZion
  • Dirección
    Zeev Jabotinsky

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Nuevo para la venta en exclusividad: Apartamento 4 habitaciones: Rue HaSadeh, distrito de Remez, Rishon LeZion? * Apartamento de 4 habitaciones * Superficie según arnona: 93 m2 * Planta 1 de 4 * Ascensor * Orientación: Sur y Este – apartamento muy luminoso con energía notable * Apartamento frontal * Edificio conservado y bien mantenido con solo 12 apartamentos * Tubo de plástico, ventanas sustituidas y cocina equipada con muchos espacios de almacenamiento * Calentador de agua solar * Excepcional ubicación, a unos 1 minutos a pie de la calle Rothschild, centro comercial, cafeterías, bares, transporte público, centros comerciales y otros servicios * Liberación inmediata Precio de venta: 1 995 000

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Rishon LeZion, Israel
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