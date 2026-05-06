  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Duplex a louer a jerusalem

Barrio residencial Duplex a louer a jerusalem

Jerusalén, Israel
de
$7,436
;
9
Dejar una solicitud
ID: 36022
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Dúplex único y tranquilo, con una vista clara y verde del casco antiguo y el nuevo pueblo. Techos altos. Planta 1: amplio salón, cocina, comedor, dormitorio y baño. Planta 2: 3 dormitorios, incluyendo una suite principal, 2 baños, gran espacio de oficina. Superficie: 180 m2 6 piezas Terrazas : 65 m2 (la gran terraza es cachère para Souccot) Calentador de agua solar Aire acondicionado Calefacción Parcialmente terrestre No hay aparcamiento Situado en la segunda planta, unos 20 pasos

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Tel aviv neve tzedek face mer appartement 2 piEces de standing dans immeuble neuf 1 min de la plage
Tel-Aviv, Israel
de
$2,13M
Barrio residencial Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives
Asdod, Israel
de
$1,06M
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Netanya, Israel
de
$1,16M
Barrio residencial Appartement 4 pieces lumineux avec balcon et vue degagee emplacement ideal
Netanya, Israel
de
$1,20M
Barrio residencial Appartement de 3 pieces quartier gordon
Tel-Aviv, Israel
de
$1,03M
Está viendo
Barrio residencial Duplex a louer a jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$7,436
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Jardin au tabo
Barrio residencial Jardin au tabo
Barrio residencial Jardin au tabo
Barrio residencial Jardin au tabo
Barrio residencial Jardin au tabo
Barrio residencial Jardin au tabo
Barrio residencial Jardin au tabo
Jerusalén, Israel
de
$4,90M
Excepcional, una de las únicas propiedades en Kiryat Moché para tener un gran jardín en propiedad completa. Grandes tres habitaciones brillantes con una triple exposición, para renovar, cerca del transporte, establecimientos y línea de tranvía verde, en una calle tranquila, posibilidad de tr…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Jerusalén, Israel
de
$1,00M
Nuevo proyecto en Kiryat Hayovel, apartamentos de 3 a 6 habitaciones, compuestos por 2 edificios de 20 plantas y 2 de 9 plantas. Proyecto nueve ejecutable Diciembre 2026. Los espacios públicos existentes serán desarrollados y convertidos en espacios verdes con nuevas y amplias aceras. Un n…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Superbe 5 pieces en duplex a vendre a ashdod
Barrio residencial Superbe 5 pieces en duplex a vendre a ashdod
Barrio residencial Superbe 5 pieces en duplex a vendre a ashdod
Barrio residencial Superbe 5 pieces en duplex a vendre a ashdod
Barrio residencial Superbe 5 pieces en duplex a vendre a ashdod
Mostrar todo Barrio residencial Superbe 5 pieces en duplex a vendre a ashdod
Barrio residencial Superbe 5 pieces en duplex a vendre a ashdod
Asdod, Israel
de
$1,99M
En venta : Magnífico apartamento dúplex de 5 dormitorios en Ashdod Marina Top Standing - 2 minutos de la playa Ofrecemos este magnífico apartamento dúplex de 5 habitaciones, situado en una de las zonas más populares de Ashdod, cerca de la playa y Marina. Idealmente ubicado, este apartamento…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir