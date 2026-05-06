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Barrio residencial Penthouse dexception dans immeuble historique

Tel-Aviv, Israel
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ID: 35633
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 6/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Kalischer, 28

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Edificio histórico restaurado. Ático de 232 m2 + 50 m2 de terraza en un nivel. Bonitos servicios, tranquilo, 4 orientaciones aéreas, vista abierta. Actualmente alquilado 40.000 shekels/mes.

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