  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Netanya
  4. Barrio residencial Yad yamim immeuble standing avec piscine et salle de sport

Barrio residencial Yad yamim immeuble standing avec piscine et salle de sport

Netanya, Israel
de
$1,53M
;
11
Dejar una solicitud
ID: 38481
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    HaSharon Subdistrict
  • Ciudad
    Netanya
  • Dirección
    Shoshana Damari

Localización en el mapa

Netanya, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Hayarmouk quartier remez rishon lezion une experience de vie luxueuse dans le quartier remez
Rishon LeZion, Israel
de
$1,20M
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence
Tel-Aviv, Israel
de
$1,41M
Barrio residencial Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble grand proche de la mer spacieux
Netanya, Israel
de
$1,74M
Barrio residencial A ne pas manquer magnifique 4 pieces renove par architecte a vendre proche de la mer bat yam
Bat Yam, Israel
de
$1,01M
Barrio residencial Quartier youd alef appartement de 4 pieces avec piscine
Asdod, Israel
de
$682,240
Está viendo
Barrio residencial Yad yamim immeuble standing avec piscine et salle de sport
Netanya, Israel
de
$1,53M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Le quartier le plus anime et central de la ville
Barrio residencial Le quartier le plus anime et central de la ville
Barrio residencial Le quartier le plus anime et central de la ville
Barrio residencial Le quartier le plus anime et central de la ville
Barrio residencial Le quartier le plus anime et central de la ville
Mostrar todo Barrio residencial Le quartier le plus anime et central de la ville
Barrio residencial Le quartier le plus anime et central de la ville
Tel-Aviv, Israel
de
$1,31M
Apartamento en venta en Tel-Aviv, en la zona más animada y central de la ciudad, cerca del futuro tranvía, Nahalat Binyamin, Rothschild, Shuk Hacarmel y a pocos pasos del mar. Edificio clasificado para renovar. 3a planta con ascensor. Tres habitaciones. 55m2 + 16m2 terrazas. Mamad, cortejo. …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Tel aviv superbe appartement A vendre A 5 min A pied de la plage
Barrio residencial Tel aviv superbe appartement A vendre A 5 min A pied de la plage
Barrio residencial Tel aviv superbe appartement A vendre A 5 min A pied de la plage
Barrio residencial Tel aviv superbe appartement A vendre A 5 min A pied de la plage
Barrio residencial Tel aviv superbe appartement A vendre A 5 min A pied de la plage
Mostrar todo Barrio residencial Tel aviv superbe appartement A vendre A 5 min A pied de la plage
Barrio residencial Tel aviv superbe appartement A vendre A 5 min A pied de la plage
Tel-Aviv, Israel
de
$1,57M
A solo 5 minutos a pie de la playa Magnífico apartamento situado en un edificio reciente de 3 años. Apartamento 3 habitaciones • 63 m2 de espacio habitable • Terraza de 8 m2 • Mamad (habitación segura) • Estacionamiento robótico • 3a planta con ascensor • Orientación Sur y Este • Bonito, lu…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin
Barrio residencial Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin
Barrio residencial Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin
Barrio residencial Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin
Barrio residencial Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin
Jerusalén, Israel
de
$1,48M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir