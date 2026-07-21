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Barrio residencial Grand 4 pieces a pinkas a cote de park tsameret

Tel-Aviv, Israel
de
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ID: 38846
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 21/7/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Pinkas, 67

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Venta exclusiva, Nuevo Distrito Norte 67 Pinkas Street Construcción segura y mantenida Primera planta, exposición trasera Apartamento de 113 m2, 4 habitaciones Edificio cuadrado para renovar Exposición triple Ascensor accesible Calefacción central, agua caliente las 24 horas Calefacción terrestre Gran refugio en el edificio Estacionamiento privado en refugio

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Tel-Aviv, Israel
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