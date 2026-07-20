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Barrio residencial Complexe avec piscine proche mer yaffo nord

Tel-Aviv, Israel
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$951,200
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ID: 38317
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Bat Ami, 5

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Apartamento en venta en Tel-Aviv, en un complejo con una hermosa piscina al aire libre y gimnasio en el norte de Yaffo, a pocos pasos del mar. 3a planta en 7 con ascensores. 2 habitaciones, 2 W.C. 50m2 + 20m2 terraza (Succah). 1 estacionamiento.

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Tel-Aviv, Israel
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