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Barrio residencial Residence boutique dexception

Jerusalén, Israel
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ID: 37784
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Avital, 15

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En el distrito de Mekor Haim, cerca de Baka, a solo 2 minutos a pie del centro comercial Hadar. A pocos minutos del tranquilo parque verde del Mesila, que conduce directamente al pintoresco Moshava Germanit. Al pie de todos los supermercados y tiendas de Talpiot. Simplemente en el centro de todas las necesidades. Potencia ganadora: el proyecto se encuentra en la ruta de la nueva tranvía (en la calle HaParsa) permitiendo un viaje rápido y fácil al centro de la ciudad. Nuevo edificio de lujo del desarrollador de sólo 9 plantas con magnífico vestíbulo, ascensores Shabat y estacionamiento subterráneo. Nuevo apartamento de 4 habitaciones muy espacioso de 111 m2, brillo garantizado todo el día con muy gran sala de estar perfecto para recibir, y cocina independiente, más balcón de 11m2 con vista abierta. Cocina de pie del proveedor reconocido Gal, Mamad habitación, dormitorio principal con baño en suite, baño de invitados. Aire acondicionado central VRF privado en cada uno de los espacios, calefacción por suelo radiante con termostato privado en cada lugar, sistema de hogar inteligente, simplemente los servicios más prestigiosos. El apartamento tiene una plaza de aparcamiento privado subterráneo y un sótano adyacente. Entrada inmediata. Al pie de las comunidades francófonas y de la escuela Pierre Koening.

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