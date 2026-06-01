Barrio residencial Netanya volume lumiere et mer a pied

Una ciudad costera de rápido crecimiento, Netanya seduce por su entorno de vida entre playas, paseos y animada vida urbana. Jerusalem Street, a sólo 2 minutos de las playas y el kikar, este apartamento antiguamente 5 habitaciones transformadas en 4 habitaciones ofrece hermosos volúmenes de más de 130 m2. Situado en la séptima planta, disfruta de un bonito 16 m2 mirpeset, ideal para disfrutar del aire libre todo el año. ✔️ Aparcamiento ✔️ Cave ✔️ Gran salón ✔️ Posibilidad familiar o residencia secundaria ✔️ Mamá abuela Espacio de jardín para los residentes (sukkah) Una oportunidad real sobre el sector.