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Barrio residencial Netanya volume lumiere et mer a pied

Netanya, Israel
de
$3,09M
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ID: 37426
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    HaSharon Subdistrict
  • Ciudad
    Netanya
  • Dirección
    Kikar HaAtzmaut, 3

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Una ciudad costera de rápido crecimiento, Netanya seduce por su entorno de vida entre playas, paseos y animada vida urbana. Jerusalem Street, a sólo 2 minutos de las playas y el kikar, este apartamento antiguamente 5 habitaciones transformadas en 4 habitaciones ofrece hermosos volúmenes de más de 130 m2. Situado en la séptima planta, disfruta de un bonito 16 m2 mirpeset, ideal para disfrutar del aire libre todo el año. ✔️ Aparcamiento ✔️ Cave ✔️ Gran salón ✔️ Posibilidad familiar o residencia secundaria ✔️ Mamá abuela Espacio de jardín para los residentes (sukkah) Una oportunidad real sobre el sector.

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Netanya, Israel
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