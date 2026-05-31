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Barrio residencial Au centre avec terrasse bonne affaire

Tel-Aviv, Israel
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ID: 37653
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Sderot David Ben Gurion

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¿? PRICE BASIS – ¡Oportunidad de ser capturado! Situado en la calle Ben Yehuda, entre Frishman y Bograshov, este apartamento de 50 m2 se encuentra en un edificio reciente. Situado en la parte posterior del edificio, goza de un ambiente tranquilo y preservado, mientras se encuentra en el corazón de un animado y buscado barrio. El apartamento incluye un luminoso salón con balcón, un confortable dormitorio, una cocina abierta y un baño. El edificio está equipado con ascensor.

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Tel-Aviv, Israel
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