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Barrio residencial Jerusalem quartier mamilla bureau a louer

Jerusalén, Israel
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$41,890
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9
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ID: 37634
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Shlomo HaMelekh

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Jerusalem – Distrito de Mamilla – Oficina de Alquiler Situado en el segundo y último piso, Bandeja completa de 809 m2 crudo, con vista a las murallas de Jerusalén. Alquiler mensual: 118 000 Gastos de gestión: 24.270 mensuales

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Jerusalén, Israel
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