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Barrio residencial Appartement a vendre haneviim jerusalem

Jerusalén, Israel
de
$3,02M
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10
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ID: 37638
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

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En un nuevo edificio con ascensor y ascensor de Shabat, apartamento de 5 habitaciones muy luminoso en el 3er piso. El apartamento cuenta con 4 dormitorios, un amplio salón que se abre a un agradable balcón con vista abierta, así como dos balcones socasos de unos 10 m2 cada uno. El apartamento tiene 2 baños, 3 aseos, una habitación segura (mamad) y aparcamiento privado. No hay bodega / trastero. Excepcional ubicación en el centro de la ciudad, cerca de tiendas y tranvía, y a poca distancia de Old Town, Mamilla y los principales hoteles. Muy raro, ideal para vivienda o inversión de calidad.

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Jerusalén, Israel
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