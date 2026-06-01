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Barrio residencial Quartier harakafot haim hefer rishon lezion

Rishon LeZion, Israel
de
$2,90M
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ID: 36985
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Rejovot
  • Ciudad
    Rishon LeZion
  • Dirección
    Zeev Jabotinsky

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Apartamento 5 habitaciones, Harakafot Rishon LeZion district, 124 m2 built, floor 12 on 27, soleado terraza 14 m2 orientado al oeste con vistas al mar sin obstáculos y eternas, norte, oeste y sur orientaciones, parking subterráneo, mamad, 3 ascensores, reciente y mantenido edificio, lujoso vestíbulo y sala de residencia, joven y moderno área adecuada para familias, parques y campos deportivos a poca distancia, cómoda, cualitativa y lujosa experiencia de vida

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Rishon LeZion, Israel
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