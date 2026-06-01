Barrio residencial Quartier harakafot haim hefer rishon lezion

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Apartamento 5 habitaciones, Harakafot Rishon LeZion district, 124 m2 built, floor 12 on 27, soleado terraza 14 m2 orientado al oeste con vistas al mar sin obstáculos y eternas, norte, oeste y sur orientaciones, parking subterráneo, mamad, 3 ascensores, reciente y mantenido edificio, lujoso vestíbulo y sala de residencia, joven y moderno área adecuada para familias, parques y campos deportivos a poca distancia, cómoda, cualitativa y lujosa experiencia de vida
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Rishon LeZion, Israel
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