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Barrio residencial Superbe 4 pieces renove a bavli face au parc

Tel-Aviv, Israel
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ID: 36976
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Kosowski, 38

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Nuevo en venta exclusivamente Kosovsky Street 58 ¡Primera línea frente al Parque Yarkon! Hermoso apartamento de 4 habitaciones, luminoso y excepcionalmente rodeado de vegetación. Renovado con materiales de calidad por un arquitecto! 87 m2 de espacio habitable + 16 m2 de lujoso balcón 1a planta Edificio con ascensor (accesibilidad total) Calle lateral Master bedroom + mamad + habitación para niños Estacionamiento estándar y cubierto Edificio 1999

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Tel-Aviv, Israel
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