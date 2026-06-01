  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Barrio residencial Kfar saba tout proche du canyon arim tres grand duplex rue calme

Barrio residencial Kfar saba tout proche du canyon arim tres grand duplex rue calme

Subdistrito de Petaj Tikvá, Israel
de
$10,500
;
5
Dejar una solicitud
ID: 37120
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Petaj Tikvá
  • Dirección
    Berl Katznelson, 26 24

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Gran duplex 190 m2. Nivel 1: salón muy grande, cocina, 2 dormitorios, mamada, 2 baños. Nivel 2: 2 dormitorios, 1 cuarto de baño y juegos / esquina. Ascensor y estacionamiento.

Localización en el mapa

Subdistrito de Petaj Tikvá, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial A renover bonne affaire proche de la mer
Herzliya, Israel
de
$2,38M
Barrio residencial Appartement au centre ville a louer jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$15,000
Barrio residencial Penthouse dexception a netivot maarav
Netivot, Israel
de
$818,800
Barrio residencial Appartement a louer a keter david jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$5,340
Barrio residencial Projet neuf a bat yam de haut standing
Bat Yam, Israel
de
$3,16M
Está viendo
Barrio residencial Kfar saba tout proche du canyon arim tres grand duplex rue calme
Subdistrito de Petaj Tikvá, Israel
de
$10,500
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Cottage a vendre a jerusalem emek refaim
Barrio residencial Cottage a vendre a jerusalem emek refaim
Barrio residencial Cottage a vendre a jerusalem emek refaim
Barrio residencial Cottage a vendre a jerusalem emek refaim
Barrio residencial Cottage a vendre a jerusalem emek refaim
Mostrar todo Barrio residencial Cottage a vendre a jerusalem emek refaim
Barrio residencial Cottage a vendre a jerusalem emek refaim
Jerusalén, Israel
de
$22,00M
Creamy 18 – Cottage 200 m2 en 4 niveles 190 m2 de jardín Complejo de 4 cabañas con estacionamiento privado para cada cabaña (gate) (Edificio clásico / preservación arquitectónica) German Colony District – German Colony Casa privada 6 piezas Jardín Entrega parcial Cuarto seguro (mamad) compar…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Special investisseur
Barrio residencial Special investisseur
Barrio residencial Special investisseur
Barrio residencial Special investisseur
Barrio residencial Special investisseur
Barrio residencial Special investisseur
Ascalón, Israel
de
$505,520
En el barrio de Neot Ashkelon, 4 habitaciones alquilaron 3800 NIS para apoderarse de
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem penthouse 4 pieces 156m
Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem penthouse 4 pieces 156m
Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem penthouse 4 pieces 156m
Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem penthouse 4 pieces 156m
Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem penthouse 4 pieces 156m
Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem penthouse 4 pieces 156m
Jerusalén, Israel
de
$2,21M
Ático 4 habitaciones 156m2 en el nuevo proyecto Kiryat Hayovel Jerusalem Nuevo proyecto en Kiryat Hayovel, compuesto por 2 edificios de 20 plantas y 2 de 9 plantas, entregable Diciembre 2026. Los espacios públicos existentes serán desarrollados y convertidos en espacios verdes con nuevas y…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir