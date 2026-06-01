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Barrio residencial Villa de luxe sur la falaise vue panoramique a 500m au dessus de la mer de galilee kineret

Tiberíades, Israel
de
$11,21M
;
9
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ID: 37418
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Norte
  • Barrio
    Kinneret Subdistrict
  • Ciudad
    Tiberíades
  • Dirección
    Bruriya, 9

Sobre el complejo

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Detalles de la propiedad: Situado en Poriya Illit (84, Derech HaMetzuk), esta propiedad única de dos años y medio es una perla rara, situada a sólo 15 metros del acantilado. Superficie: Terreno de 400 m2 + 360 m2 de césped (espacio verde protegido) que se extiende al borde del precipicio. Superficie construida: 250 m2 en dos niveles + 170 m2 de terrazas. Arreglo: 7 habitaciones con 4 lujosas suites parentales, incluyendo una suite principal con oficina de acompañamiento, y una sala de seguridad de alta calidad (mamad). Equipo de alta gama: Piscina (10 x 4,5 m), jacuzzi y sauna. Calefacción terrestre, domótica (casa inteligente), electricidad inteligente y sistema de audio interior / exterior. Cocina de lujo totalmente equipada + cocina al aire libre con bar. Totalmente amueblado con muebles de lujo (incluyendo camas eléctricas). Seguridad perimétrica. Estado: Cerca de nuevo, utilizado sólo una vez al mes en promedio. Listo para entrar inmediatamente.

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Tiberíades, Israel
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