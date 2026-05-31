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Barrio residencial Appartement familial recent de 5 pieces au bord de la reserve naturelle sauvage dein hayam

Hadera, Israel
de
$990,450
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ID: 37701
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Haifa
  • Barrio
    Hadera Subdistrict
  • Ciudad
    Hadera
  • Dirección
    Ahad HaAm, 16

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Nuevo en venta exclusivamente en RE/MAX Hadera en el distrito de Ein Hayam, con una vista increíble a la reserva natural! Magnífico apartamento de 5 habitaciones en Aqua Sea & Park, firmado por el reconocido desarrollador Amram Avraham. Sus características: - Una superficie de 125 m2 - Un amplio espacio de vida abierto en un hermoso mirpeset de 16 m2 - Una hermosa cocina espaciosa - Una suite principal con vistas al mar y baño privado - 19a planta de 25 - 3 habitaciones infantiles incluyendo una mamada - Levantamiento de Shabat - Celular privado - ¡Dos plazas de aparcamiento! El edificio cuenta con 3 ascensores incluyendo 1 de Shabat, un gimnasio, un vacío de basura arriba, una sala de recepción disponible para los residentes. Cerca de un gran parque, nuevas tiendas cerca del barrio y salida a la autopista 2. A unos 5 minutos a pie del mar! ¡Una excelente oportunidad! Contacta con nosotros Ra'hel Benguigui, RE/MAX Hadera. Licencia profesional 313736

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Hadera, Israel
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