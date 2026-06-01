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Barrio residencial Exceptionnel architecte dinterieur luxueux

Tel-Aviv, Israel
de
$3,52M
1/6/26
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ID: 37101
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/6/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Ibn Gabirol

Sobre el complejo

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Bonito apartamento situado en el piso 15. Vistas impresionantes de todo Tel Aviv y el mar. Decorador de interiores. Piscina, gimnasio y terraza en la 48a planta. El apartamento tiene 2 dormitorios más la mamá transformada en un vestidor. Sala de estar, comedor y cocina en tonos suaves y agradables. Terraza de 22 m2 con cocina exterior. Estacionamiento y bodega.

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Tel-Aviv, Israel
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