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Barrio residencial Superbe affaire en bord de mer a ashdod

Asdod, Israel
de
$445,000
1/6/26
$445,000
31/5/26
$443,750
;
7
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ID: 37328
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/6/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod
  • Dirección
    HaTayelet

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Gran negocio frente a la playa en Ashdod: apartamento de 2 habitaciones en la residencia " Ashdod Beach", en primera línea en el Tayelet, frente al mar. En el sexto piso con dos ascensores, este apartamento ofrece un balcón con vistas al mar y un arreglo ideal: entrada a un luminoso salón, cocina americana, dormitorio con ducha y WC suspendido. Una propiedad perfecta para disfrutar del mar todos los días, o hacer una inversión rentable en uno de los lugares más solicitados. Todo está a poca distancia: playa, restaurantes de moda, cafés, supermercado y comodidades. Aquí usted compra una ubicación premium a un precio raro. Una oportunidad para aprovecharse rápidamente.

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