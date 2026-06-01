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Barrio residencial Penthouse dexception dans un immeuble classe

Tel-Aviv, Israel
de
$5,68M
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ID: 37395
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Ahad HaAm, 29

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Edificio muy alto. Apartamento en un nivel. 244m2 espacio habitable + 75m2 de terraza en un nivel. Calle tranquila, vista clara. A diez minutos del mar.

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Tel-Aviv, Israel
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