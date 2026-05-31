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Barrio residencial Appartement 3 pieces bien situer

Asdod, Israel
de
$1,70M
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ID: 37543
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod
  • Dirección
    Arlosoroff

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Venta Apartamento 3 habitaciones Distrito Ubicación Nuevo edificio Con ascensor Muy bueno para invertir

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Asdod, Israel
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