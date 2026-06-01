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Barrio residencial Tel aviv au pied de la mer

Tel-Aviv, Israel
de
$3,38M
1/6/26
$3,38M
31/5/26
$3,37M
;
6
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ID: 37156
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/6/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    HaYarkon, 120 Embassy of Russia

Sobre el complejo

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Ubicación conveniente, cerca del Royal Beach Hotel y a pocos pasos del mar. Proyecto boutique de 6 plantas con servicios de alta gama y lujosos. Construcción verde. Vista al mar incluso desde el primer piso. 1 plaza de aparcamiento para cada apartamento. Las áreas de los apartamentos son espaciosas y bien arregladas.

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Tel-Aviv, Israel
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