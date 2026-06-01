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Barrio residencial Affaire prevoir renovation complete superbe localisation

Ra'anana, Israel
de
$2,46M
1/6/26
$2,46M
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$2,45M
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ID: 37113
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/6/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Petaj Tikvá
  • Ciudad
    Ra'anana
  • Dirección
    Yigael Yadin

Sobre el complejo

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8.5 piezas Cottage con enorme potencial. Frente a un parque. Una calle. Barrio tranquilo. Gran sótano.

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Ra'anana, Israel
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