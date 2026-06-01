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Barrio residencial Incroyable duplex penthouse dans une ruelle calme entre yehuda hamaccabi et le parc hayarkon

Tel-Aviv, Israel
de
$12,25M
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ID: 37368
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Brandeis, 21

Sobre el complejo

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¡Nuevo para venta exclusiva! Una propiedad única, exclusiva y rara. Situado en una calle tranquila y bucólico de los callejones de Yehuda Maccabi, cerca del Parque Hayarkon, en el corazón de la vegetación, un espectacular ático dúplex, bañado en luz, distribuidos en dos niveles con ascensor que sirve ambos pisos. En un edificio de lujo de sólo 4 apartamentos. En el nivel inferior, 119 m2 de espacio habitable, además de un balcón abierto de 21 m2 en la parte delantera. Y una terraza soleada de 12 m2 en la parte trasera. (Oportunidad de acomodar 3 amplios dormitorios) Espaciosa sala de estar Lujosa suite principal + baño principal. Arriba, un salón de 32 m2 con baño, cocina americana y dormitorio. Y una terraza panorámica de 91 m2 que ofrece una vista sin obstáculos. El apartamento tiene 2 plazas de aparcamiento (en línea). El apartamento está cuidadosamente mantenido y renovado, con servicios de alta gama: Electricidad inteligente Calefacción de suelo, suelo de parquet.

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Tel-Aviv, Israel
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