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Barrio residencial Avec terrasse balcon sur la mer clair vue sur la mer

Netanya, Israel
de
$2,06M
1/6/26
$2,06M
31/5/26
$2,06M
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ID: 37094
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/6/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    HaSharon Subdistrict
  • Ciudad
    Netanya

Sobre el complejo

Tres gros potentiel. 124 m2 selon arnona. Terrasse. Parking Duplex 4,5 pieces dont mamad Pleine vue mer imprenable.

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Netanya, Israel
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