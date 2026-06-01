  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Beit Yizhaq - Shaar Hefer
  4. Barrio residencial Projet neuf de haut standing sur le kikar

Barrio residencial Projet neuf de haut standing sur le kikar

Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
de
$3,52M
;
5
Dejar una solicitud
ID: 37242
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    HaSharon Subdistrict
  • Pueblo
    Beit Yizhaq - Shaar Hefer

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Momento netanya project Situación del proyecto Mardochee Khayat le invita a vivir en uno de nuestros proyectos residenciales en Netanya. Estás buscando un proyecto de nueve netanya Este hermoso proyecto está hecho para usted Proyecto Momento es un complejo de lujo que combina casa y tienda estratégicamente situado a menos de 3 minutos a pie del famoso kikar y a 4 minutos de la playa En una de las calles más codiciadas de la ciudad El fabricante Avraham Amram cuya reputación ya no está por hacer ya ha realizado varios proyectos en Hadera ,Zichon Yaacov ,Eilat y en otras ciudades de Israel Características del proyecto El proyecto Momento incluye diferentes tipos de apartamentos que van desde 3 habitaciones hasta 5 habitaciones, así como áticos con jacuzzi privado Recubrimiento exterior de última generación El edificio estará equipado con un doble vestíbulo con una hermosa altura de techo de 6 metros y diseñado por el arquitecto 3 ascensores incluyendo un chabbatic plaza de aparcamiento subterráneo Entrega en 3 años Mayo 2026 Garantía bancaria Características del apartamento Pisos por toda la casa 80x80 Aire acondicionado centralizado última generación Mobiliario de baño de calidad Válvula de la marca Grohe Puerta interior de calidad Cocina personalizable Tiendas eléctricas en toda la casa Apartamento de 104 m2 +15m2 de terraza Apartamento 4 habitaciones de 106 m2 + 19m2 terraza Apartamento 5 habitaciones de 132 m2+ 20 m2 terraza

Localización en el mapa

Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Beit Shemesh, Israel
de
$783,200
Barrio residencial Projet neuf givat chmouel
Givat Shmuel, Israel
de
$2,99M
Barrio residencial Avec terrasse dans un immeuble neuf hauts plafonds magnifique neuf
Tel-Aviv, Israel
de
$3,24M
Barrio residencial Avec terrasse bon emplacement proche de la mer neuf
Tel-Aviv, Israel
de
$3,74M
Barrio residencial A vendre superbe appartement 5 pieces a ashdod rue kineret youd alef
Asdod, Israel
de
$1,14M
Está viendo
Barrio residencial Projet neuf de haut standing sur le kikar
Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
de
$3,52M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Tres rare en centre ville de raanana piscinable
Barrio residencial Tres rare en centre ville de raanana piscinable
Barrio residencial Tres rare en centre ville de raanana piscinable
Barrio residencial Tres rare en centre ville de raanana piscinable
Barrio residencial Tres rare en centre ville de raanana piscinable
Mostrar todo Barrio residencial Tres rare en centre ville de raanana piscinable
Barrio residencial Tres rare en centre ville de raanana piscinable
Ra'anana, Israel
de
$7,38M
Bonito chalet. Siete habitaciones. 3 baños. Cuatro baños. Garden. Podemos construir una piscina allí. En un callejón sin salida, muy tranquilo. Cerca de Hasharon College y Ostrovsky High School
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Avec terrasse balcon sur la mer clair vue sur la mer
Barrio residencial Avec terrasse balcon sur la mer clair vue sur la mer
Barrio residencial Avec terrasse balcon sur la mer clair vue sur la mer
Barrio residencial Avec terrasse balcon sur la mer clair vue sur la mer
Barrio residencial Avec terrasse balcon sur la mer clair vue sur la mer
Netanya, Israel
de
$2,06M
Tres gros potentiel. 124 m2 selon arnona. Terrasse. Parking Duplex 4,5 pieces dont mamad Pleine vue mer imprenable
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer
Barrio residencial Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer
Barrio residencial Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer
Barrio residencial Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer
Barrio residencial Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer
Mostrar todo Barrio residencial Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer
Barrio residencial Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer
Asdod, Israel
de
$2,81M
Raro en la zona: villa de alta gama situada en una de las zonas más buscadas de Ashdod, a pocos pasos de la playa, en la segunda línea del mar. Una propiedad diseñada para ofrecer comodidad, privacidad y calidad de vida, ideal para una familia o una residencia excepcional. Superficie constr…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir