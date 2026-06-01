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Barrio residencial Villa dexception A ashdod

Asdod, Israel
de
$14,50M
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11
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ID: 37008
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod
  • Dirección
    Alexander Zaid

Sobre el complejo

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Una propiedad rara y prestigiosa que combina elegancia, volúmenes impresionantes y servicios ultra-alto. Construida en una parcela de 600 m2, esta magnífica villa desarrolla 350 m2 de espacio habitable diseñado en cada detalle para ofrecer absoluta comodidad y un arte único de vivir. Zonas de recepción místicas, acabados lujosos, materiales nobles, cocina de lujo, amplias suites y un brillo excepcional crean un ambiente refinado y exclusivo. En el exterior, una magnífica piscina privada encaja perfectamente en un ambiente íntimo y elegante, ideal para recibir y disfrutar de todo el clima de Ashdod. Una dirección rara para una clientela exigente que busca una propiedad excepcional que combina prestigio, comodidad y calidad impecable.

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Asdod, Israel
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