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Barrio residencial En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel

Jerusalén, Israel
de
$977,932
1/6/26
$977,932
31/5/26
$975,185
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ID: 37146
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/6/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Columbia, 12

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Proyecto residencial en Kiriat Menahem bordeando Kiriat Yovel compuesto por 2 torres de 31 plantas y 3 edificios de 9 plantas. El proyecto está situado al pie de la nueva tranvía. Gran variedad de apartamentos de 3 habitaciones a ático. Aparcamiento para cada apartamento. Horario flexible con instalaciones de pago. Entrega cuatro años.

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Jerusalén, Israel
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