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Barrio residencial Appartement moderne a 500 m de la plage

Bat Yam, Israel
de
$1,15M
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10
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ID: 37584
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Bat Yam
  • Dirección
    Yoseftal

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Venta exclusiva – Moderno apartamento en Bat Yam A solo 2 minutos del tranvía y a 500 metros de la playa, este luminoso y renovado apartamento goza de una ubicación excepcional, cerca del Boulevard de l'Independance, sus espacios verdes y sus servicios. Detalles de la propiedad Superficie interior: 116 m2 Balcón: 12 m2 Habitación segura (Mamad) Estacionamiento subterráneo en el catastro Apartamento muy luminoso Exposición oeste / norte – bien ventilada Edificio equipado con 3 ascensores Ubicación ideal 500 metros de la playa Acceso directo al tranvía (línea roja) Cerca del Boulevard de l'Indépendance y su parque Cerca del transporte público A pocos pasos de tiendas, supermercados, restaurantes y cafeterías

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Bat Yam, Israel
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