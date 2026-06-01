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Barrio residencial Cottage situe au centre

Ascalón, Israel
de
$2,10M
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ID: 37009
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón
  • Dirección
    Exodus

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Cottage 4.5 habitaciones ubicadas en el centro, en 2 plantas con jardín delantero y trasero. 120 m2 salón + jardín 50 m2 + jardín delantero de 40 m2 + terraza de 20 m2. Muy buen trato.

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Ascalón, Israel
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