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Barrio residencial Rdj 4 pieces neuf bat yam proche mer

Bat Yam, Israel
de
$905,250
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ID: 37692
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Bat Yam
  • Dirección
    Daniel, 12

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Nuevo edificio cerca del mar. Entrega dentro de 12 meses. RDJ con jardín privado - aparcamiento privado. Apartamento familiar + jardín.

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Bat Yam, Israel
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