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Barrio residencial Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin

Tel-Aviv, Israel
de
$5,61M
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ID: 36974
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Shenkin, 30

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