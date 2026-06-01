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Barrio residencial Villa de haut standing a kadima

Kadima, Israel
de
$6,00M
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11
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ID: 36913
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/6/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    HaSharon Subdistrict
  • Pueblo
    Kadima
  • Dirección
    Hankin

Sobre el complejo

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Apartamentos en Kadima Complejo privado de 16 cabañas de muy alto standing En el corazón de Kadima, una de las localidades más buscadas y cualitativas de Sharon, descubre un proyecto exclusivo compuesto por sólo 16 casas de campo de prestigio. Kadima seduce por su entorno de vida excepcional, combinando tranquilidad residencial, ambiente verde y proximidad inmediata a las principales carreteras del centro de Israel. Famosa por su población de calidad, escuelas de alto rendimiento y ambiente familiar, Kadima es ahora una de las direcciones más populares para las familias que desean disfrutar de un ambiente de vida de alta calidad mientras se alojan a pocos minutos de Netanya, Ra'anana, Herzliya y Tel-Aviv. Este proyecto es llevado a cabo por un reconocido constructor, especialista en la construcción de prestigiosas villas, gozando de una sólida reputación por la calidad de sus logros, sus acabados irreprochables y su atención al detalle. Villas diseñadas para absoluta comodidad Cada villa ha sido diseñada para ofrecer volúmenes generosos, funcionalidad perfecta y un nivel particularmente alto de servicios. sótano acolchado: * Espacio independiente ideal para un estudio * Salon * Sala * Muchas instalaciones (oficina, sala de juegos, alojamiento independiente, espacio para invitados) Planta baja: * Gran salón luminoso * Cocina americana contemporánea * Acceso directo al jardín privado * Piscina privada * Espacios de recepción elegantes y funcionales Piso: * 4 amplias habitaciones * Suite parental de alta gama * Baños modernos * comodidad óptima para toda la familia Servicios de alto nivel Las villas se beneficiarán de materiales nobles, comodidades modernas y acabados premium que cumplan con los estándares más exigentes del mercado inmobiliario israelí. Cuadro * Inicio del trabajo : Septiembre 2026 * Duración de la construcción: 24 meses * Entrega prevista: Septiembre 2028 Un proyecto raro dirigido a una clientela que busca exclusividad, espacio y calidad de vida en uno de los sectores más buscados de Sharon.

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Kadima, Israel
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