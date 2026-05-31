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Barrio residencial Appartement en rez de jardin a vendre rue monbaz jerusalem

Jerusalén, Israel
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$2,56M
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ID: 37640
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
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Venta Monbaz, en el centro En un edificio de lujo con tutor Bonito apartamento de jardín! 105 m2 Jardín de 65 m2 4 piezas 3 dormitorios 2.5 baños 2 plazas de aparcamiento Cave

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Jerusalén, Israel
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