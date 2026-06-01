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Barrio residencial A vendre bien dexception unique sur le marche

Tel-Aviv, Israel
de
$17,80M
1/6/26
$17,80M
31/5/26
$17,75M
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ID: 36965
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/6/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Beer Hofmann, 13

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Venta – Productos excepcionales, únicos en el mercado American Colony District – Tel Aviv–Jaffa En un edificio muy alto con patio interior, gimnasio y sala de tenis de mesa, descubra un apartamento absolutamente único, que ofrece unas vistas panorámicas tranquilas y espectaculares del mar y Jaffa. ✨ Características principales: Interior 329 m2 300 m2 terrazas con posibilidad de añadir una piscina 3 plazas de aparcamiento 2 bodegas Bien hecho por un reconocido arquitecto Arreglo: Nivel superior: Immense recepción sala Cocina independiente de alta gama Gran y lujoso dormitorio principal 1 baño + 1 aseo Nivel inferior: 2 baños 2 aseos Espacio flexible (posibilidad de hacer 4 dormitorios) Una propiedad rara, excepcional, que combina elegancia, volumen, servicios ligeros y ultra-alto, no se encuentra en otro lugar del vecindario.

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Tel-Aviv, Israel
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