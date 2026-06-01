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Barrio residencial A vendre beau 3 pieces entierement renove 71m centre ville jerusalem 4eme etage terrasse 7m

Jerusalén, Israel
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$3,48M
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ID: 37304
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

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Apartamento 3 habitaciones, 71 m2, completamente renovado – Situado en una ubicación estratégica entre las calles King George y Bezall, en el punto de encuentro de los barrios Rehavia y Nahlaot, y a pocos pasos del mercado Mahane Yehuda. Terraza de 9 m2, soccah en el cuarto piso con ascensor. Apartamento muy luminoso incluyendo una suite parental. Cocina nueva y equipada: casi todo está integrado (incluido el refrigerador), muchos armarios y 2 fregaderos. Nuevos armarios de pared integrados en el salón, dormitorios y pasillo. Persianas eléctricas y puerta blindada. Precio : 3480000 #

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Jerusalén, Israel
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