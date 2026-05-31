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Barrio residencial Penthouse de reve

Jerusalén, Israel
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ID: 37869
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Emanuel Zisman, 20

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Har-homa, Shlav Guimel, muy bonito edificio de calidad, 2 ascensores incluyendo un Shabat, en el octavo piso. Apartamento de catálogo, único, extremadamente bien arreglado y con buen gusto. 173 m2 neto en una sola bandeja, 6 habitaciones, altura de techo de 3 m, luminoso, 4 orientaciones, salón cocina muy espaciosa, excelente mirpeset de 80 m2, (souccah) en una vista impresionante, expuesto Este (no viento), permiso para piscina, cocina al aire libre, 2 suites parentales incluyendo una con una hermosa terraza, 3 baños+wc, hermosos armarios de almacenamiento en todo el apartamento, 2 plazas de aparcamiento y una bodega.

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