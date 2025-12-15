  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  Barrio residencial Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans

Barrio residencial Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans

Tel-Aviv, Israel
$5,21M
5
ID: 33075
Última actualización: 15/12/25

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

Sobre el complejo

PRESAL COMMENCEMENT – permiso de construcción obtenido HaRav Kook – Tel-Aviv Proyecto boutique de alta gama situado a 1 minuto a pie del mar, en el corazón de la codiciada Kerem HaTeimanim. Permiso concedido, demolición inminente, entrega estimada en 3,5 años. Nuevo edificio de 6.5 plantas (RDC, 5 plantas, ático), construcción verde y materiales premium (altas normas de materiales). Cada apartamento tiene un MAMAD/MAMAK y un aparcamiento privado no automático. Vista al mar desde el primer piso, rara en esta zona. Tienda arquitectura, vivienda limitada, privacidad y exclusividad. Amplia selección de tipologías: jardín, 4 habitaciones, áticos con piscina. Personalización completa de los diseños y acabados para un apartamento personalizado.

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
Tipo de interés
Tipo de interés
Importe del préstamo
Importe del préstamo
Fecha límite
Fecha límite
Pago mensual
Pago mensual
Barrio residencial Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Tel-Aviv, Israel
de
$5,21M
