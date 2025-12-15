Barrio residencial Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans

PRESAL COMMENCEMENT – permiso de construcción obtenido HaRav Kook – Tel-Aviv Proyecto boutique de alta gama situado a 1 minuto a pie del mar, en el corazón de la codiciada Kerem HaTeimanim. Permiso concedido, demolición inminente, entrega estimada en 3,5 años. Nuevo edificio de 6.5 plantas (RDC, 5 plantas, ático), construcción verde y materiales premium (altas normas de materiales). Cada apartamento tiene un MAMAD/MAMAK y un aparcamiento privado no automático. Vista al mar desde el primer piso, rara en esta zona. Tienda arquitectura, vivienda limitada, privacidad y exclusividad. Amplia selección de tipologías: jardín, 4 habitaciones, áticos con piscina. Personalización completa de los diseños y acabados para un apartamento personalizado.