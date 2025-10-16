  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv

Barrio residencial Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv

Tel-Aviv, Israel
de
$1,59M
;
4
Dejar una solicitud
ID: 32661
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 16/10/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Bat Yam, Israel
de
$1,20M
Barrio residencial Projet immobilier
Ascalón, Israel
de
$599,800
Barrio residencial Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf
Netanya, Israel
de
$1,08M
Barrio residencial A ne pas manquer au centre bel appartement bon emplacement dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Harish, Israel
de
$317,894
Barrio residencial En plein centre ville de jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$5,55M
Está viendo
Barrio residencial Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,59M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Holyland bait vagan
Barrio residencial Holyland bait vagan
Barrio residencial Holyland bait vagan
Barrio residencial Holyland bait vagan
Barrio residencial Holyland bait vagan
Mostrar todo Barrio residencial Holyland bait vagan
Barrio residencial Holyland bait vagan
Jerusalén, Israel
de
$1,05M
En el corazón de Bait Vagan, la nueva fase del complejo Holyland está finalmente disponible, con una amplia selección de apartamentos de 3 habitaciones al ático y planta baja
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Unique devenir proprietaire dans lun des quartiers les plus dynamiques et prometteurs dashdod avec 5
Barrio residencial Unique devenir proprietaire dans lun des quartiers les plus dynamiques et prometteurs dashdod avec 5
Barrio residencial Unique devenir proprietaire dans lun des quartiers les plus dynamiques et prometteurs dashdod avec 5
Barrio residencial Unique devenir proprietaire dans lun des quartiers les plus dynamiques et prometteurs dashdod avec 5
Barrio residencial Unique devenir proprietaire dans lun des quartiers les plus dynamiques et prometteurs dashdod avec 5
Barrio residencial Unique devenir proprietaire dans lun des quartiers les plus dynamiques et prometteurs dashdod avec 5
Barrio residencial Unique devenir proprietaire dans lun des quartiers les plus dynamiques et prometteurs dashdod avec 5
Asdod, Israel
de
$686,771
Nuevo programa inmobiliario de 3 habitaciones en Ashdod – Entrega en 26 meses Descubra un excepcional proyecto inmobiliario en el corazón de Ashdod, en construcción, con entrega prevista en sólo 26 meses. Esta nueva residencia de clase alta se eleva en 8 plantas y goza de una ubicación priv…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial En plein jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya
Barrio residencial En plein jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya
Barrio residencial En plein jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya
Barrio residencial En plein jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya
Barrio residencial En plein jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya
Barrio residencial En plein jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya
Jerusalén, Israel
de
$869,710
Proyecto muy bonito sobre Kiryat Yovel Limitrophe Ramat Denya, Residencia de 3 edificios, incluyendo 2 edificios de 9 plantas y 1 de 16 plantas. Gran selección de apartamento con gran balcón de 2 a 5 habitaciones con planta baja y ático. Aparcamiento para cada apartamento, bodegas reservadas…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir