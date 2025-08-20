Barrio residencial Bon emplacement

  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ascalón
Ascalón, Israel
$370,788
ID: 27156
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 24/7/25

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón

Sobre el complejo

Actualmente ofrecemos un programa excepcional en Ramot Yoram – Netivot, un área en expansión que combina calidad de vida, naturaleza y confort moderno. Lo que el proyecto propone: • Apartamentos de 3 a 5 habitaciones, áticos y planta baja • Precios atractivos: a partir de 1.320.000 • Acabados de gama alta: 80x80 baldosas, cocina equipada, persianas eléctricas, aire acondicionado central, etc. • Ideal para vivir: parques, escuelas, sinagogas, tiendas, acceso directo a la estación Es un proyecto perfecto para vivir o invertir en un barrio prometedor. ¿Te gustaría recibir el folleto o intercambiar unos minutos por teléfono? Bien cordialmente, Aaron Bitton Panorama 770

Localización en el mapa

Ascalón, Israel

