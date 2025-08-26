Barrio residencial Investi balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf neuf magnifique projet de qualite

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Mardochee Khayat le invita a vivir en uno de nuestros proyectos residenciales de gama alta en Bat yam.
Buscando un nuevo proyecto en Bat Yam
Este hermoso proyecto está hecho para usted
Project Blue & The City es un edificio boutique situado estratégicamente a menos de 3 minutos a pie del Bat Yam Tayellette y a 4 minutos de la playa y a menos de 15 minutos en tranvía del centro Tel Aviv
Blue & The City Project se encuentra en una de las calles más buscadas de la ciudad
El constructor Rotchein cuya reputación ya no está por hacer ya ha llevado a cabo varios proyectos en todas las ciudades de Israel.
Características del proyecto
El bate azul de la ciudad El proyecto Yam incluye diferentes tipos de apartamentos que van desde 2 habitaciones a 5 habitaciones, así como un ático con piscina privada.
revestimiento exterior de piedra natural y aluminio
Construcción de altura
El edificio estará equipado con un doble vestíbulo con una hermosa altura de techo de 6 metros y diseñado por el arquitecto
Gimnasio de alto nivel
4 ascensores incluyendo un chabbatic
plaza de aparcamiento subterráneo
Entrega en 3 años
Garantía bancaria
Características del apartamento
Pisos por toda la casa 80x80
Aire acondicionado centralizado última generación
Mobiliario de baño de calidad
Válvula de la marca Grohe
Puerta interior de calidad
Cocina personalizable
Tiendas eléctricas en toda la casa
Apartamento 2 habitaciones de 70 m2 +9 m2 terraza
Apartamento 4 habitaciones de 101m2 + 2 terraza de 9 m2 +3 m2
Apartamento 5 habitaciones de 128 m2+14m2 terraza
Localización en el mapa
Bat Yam, Israel
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
Devuélvelo