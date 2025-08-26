Barrio residencial Investi balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf neuf magnifique projet de qualite

Mardochee Khayat le invita a vivir en uno de nuestros proyectos residenciales de gama alta en Bat yam. Buscando un nuevo proyecto en Bat Yam Este hermoso proyecto está hecho para usted Project Blue & The City es un edificio boutique situado estratégicamente a menos de 3 minutos a pie del Bat Yam Tayellette y a 4 minutos de la playa y a menos de 15 minutos en tranvía del centro Tel Aviv Blue & The City Project se encuentra en una de las calles más buscadas de la ciudad El constructor Rotchein cuya reputación ya no está por hacer ya ha llevado a cabo varios proyectos en todas las ciudades de Israel. Características del proyecto El bate azul de la ciudad El proyecto Yam incluye diferentes tipos de apartamentos que van desde 2 habitaciones a 5 habitaciones, así como un ático con piscina privada. revestimiento exterior de piedra natural y aluminio Construcción de altura El edificio estará equipado con un doble vestíbulo con una hermosa altura de techo de 6 metros y diseñado por el arquitecto Gimnasio de alto nivel 4 ascensores incluyendo un chabbatic plaza de aparcamiento subterráneo Entrega en 3 años Garantía bancaria Características del apartamento Pisos por toda la casa 80x80 Aire acondicionado centralizado última generación Mobiliario de baño de calidad Válvula de la marca Grohe Puerta interior de calidad Cocina personalizable Tiendas eléctricas en toda la casa Apartamento 2 habitaciones de 70 m2 +9 m2 terraza Apartamento 4 habitaciones de 101m2 + 2 terraza de 9 m2 +3 m2 Apartamento 5 habitaciones de 128 m2+14m2 terraza