  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Beit Shemesh
  4. Barrio residencial Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses

Barrio residencial Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses

Beit Shemesh, Israel
de
$900,000
26/8/25
$900,000
14/7/25
$842,700
;
2
Dejar una solicitud
ID: 26808
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 26/8/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Beit Shemesh

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Nuevo proyecto sobre Ramat Bet Shemesh situado entre Jerusalén y el centro del país Situado junto a Ramat Bet Shemesh A este proyecto es un lujoso proyecto residencial que incluye 3-4-5 habitaciones y áticos, con una hermosa vista de un parque situado en un bosque natural, cerca de Matnas y todas las tiendas, un club de campo y una piscina, con en el fondo de los edificios una sinagoga. Los clientes serán principalmente clientes extranjeros. Entregado a finales de octubre de 2026 3 edificios con 8 plantas con apartamentos de 3 a 5 habitaciones, planta baja jardín y áticos. Solo 3 apartamentos por piso 3 habitaciones 83m2, terraza de 15m2 a 23m2, aparcamiento y bodega Precio: de 2.200.000 sh a 2.300.000 sh 4 habitaciones 103m2, terraza de 20 a 27m2, aparcamiento y bodega Precio: de 2.600.000 sh a 2.700.000 sh 5 habitaciones 123m2, 2a planta, terraza de 22m2, aparcamiento y bodega, Precio: 3,000,000 sh 5 habitaciones Jardín-duplex terreno 150m2, jardín de 175m2 Precio: desde 5.000.000sh Frente al parque: 5 habitaciones 140m2 con 2 terrazas de 35m2 y 40m2 Precio: 3.500.000 sh Áticos con vistas al parque: 7 habitaciones 190m2, 8 con 65m2 terraza 6 habitaciones 154m2, 9a con terraza 25m2 6 habitaciones 156m2, 6 con 45m2 terraza, (2 master y 4 aseos) Precio: desde 5,000,000 sh (Este precio no incluye nuestra comisión de agencia que está 2% excluyendo el IVA) Para más información o para organizar una visita, Llámanos sin esperar al siguiente número: Simone Simex Realice su Agencia Inmobiliaria en Israel

Localización en el mapa

Beit Shemesh, Israel

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Projet immobilier
Ascalón, Israel
de
$509,700
Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Jerusalén, Israel
de
$887,700
Barrio residencial Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin
Jerusalén, Israel
de
$1,05M
Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2
Jerusalén, Israel
de
$1,02M
Barrio residencial Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives
Asdod, Israel
de
$1,02M
Está viendo
Barrio residencial Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Beit Shemesh, Israel
de
$900,000
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire dans un immeuble neuf haut standing neuf projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire dans un immeuble neuf haut standing neuf projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire dans un immeuble neuf haut standing neuf projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire dans un immeuble neuf haut standing neuf projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire dans un immeuble neuf haut standing neuf projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire dans un immeuble neuf haut standing neuf projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire dans un immeuble neuf haut standing neuf projet de qualite
Tamar Regional Council, Israel
de
$726,000
Mardochee khayat le invita a vivir en uno de nuestros proyectos residenciales de Netanya. En el centro ciudad de Netanya Cerca de todo comienza, sinagogas todo este hecho a pie Características del proyecto El proyecto está construido en una de las calles más famosas y comerciales de Netany…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Netanya, Israel
de
$841,200
Mardochee Khayat le ofrece vivir en un nuevo proyecto en el distrito de Galey yam. La construcción arquitectónicamente diseñada le ofrece vivir en un complejo de tres edificios al pie de un centro comercial donde las marcas hermosas estarán presentes. Cerca del nuevo ayuntamiento de Netanya,…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Barrio residencial Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Barrio residencial Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Barrio residencial Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Barrio residencial Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Barrio residencial Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$1,10M
Nuevo proyecto en el corazón de Talpiot Jerusalén Complejo de 8 edificios de los cuales 4 ya están habitados, y 2 están siendo comercializados. 10 edificios con lujoso vestíbulo, 2 ascensores, aparcamiento subterráneo y bodegas. Con un hermoso parque que incluye parque infantil, así como va…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir