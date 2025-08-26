  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial En plein centre ville de tel aviv

Barrio residencial En plein centre ville de tel aviv

Tel-Aviv, Israel
$1,46M
26/8/25
$1,46M
14/7/25
$1,37M
7
ID: 26930
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 26/8/25

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

Sobre el complejo

En el corazón de Tel Aviv, cerca del teatro, cerca de Kikar HAmedina y Yarkon Park. Aquí hay un proyecto muy hermoso que ofrece lujosos servicios interiores y exteriores, con una selección de apartamento de 2 habitaciones a ático. con vistas al mar.

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel

