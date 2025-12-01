Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas en la montaña en Venta en Thessaly, Grecia

South Pilio Municipality
30
Municipla unit of Milies
12
Volos
11
Municipal unit of Argalasti
8
24 propiedades total found
Casa de campo 3 habitaciones en Vizitsa, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Vizitsa, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Número de plantas 1
Venta casa de 1 plantas de 70 metros cuadrados en Volos-Pilio. La casa consta de 2 dormitori…
$187,271
Villa 11 habitaciones en South Pilio Municipality, Grecia
Villa 11 habitaciones
South Pilio Municipality, Grecia
Habitaciones 11
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 4
Área 320 m²
Número de plantas 3
Venta villa de 3 plantas de 320 metros cuadrados en Volos-Pilio. Planta baja consta de 7 dor…
$936,353
Casa de campo 11 habitaciones en Pyrgetos, Grecia
Casa de campo 11 habitaciones
Pyrgetos, Grecia
Habitaciones 11
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 5
Área 380 m²
Número de plantas 3
Venta casa de 3 plantas de 380 metros cuadrados en el centro de Grecia. Planta baja consta d…
$468,176
Casa de campo 3 habitaciones en Pyrgetos, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Pyrgetos, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 105 m²
Piso -1/2
Venta casa de 2 plantas de 105 metros cuadrados en el centro de Grecia. Semi-basement consta…
$134,601
Casa de campo 4 habitaciones en Trikala Municipality, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Trikala Municipality, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Venta casa de 1 plantas de 80 metros cuadrados en el centro de Grecia. La casa consta de 2 d…
$187,271
Adosado Adosado 6 habitaciones en Aigani, Grecia
Adosado Adosado 6 habitaciones
Aigani, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 300 m²
Número de plantas 1
Venta de maisonette de 300 metros cuadrados en Grecia central. La maisonette tiene 3 niveles…
$134,601
Villa 7 habitaciones en Achladias, Grecia
Villa 7 habitaciones
Achladias, Grecia
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 640 m²
Número de plantas 1
Se vende villa de 3 plantas de 640 metros cuadrados en las Espóradas. La planta baja consta …
$2,34M
Casa de campo 5 habitaciones en Elassona Municipality, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Elassona Municipality, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 200 m²
Número de plantas 2
Venta casa de 2 plantas de 200 metros cuadrados en el centro de Grecia. Planta baja consta d…
$105,340
Casa de campo 1 habitación en Vizitsa, Grecia
Casa de campo 1 habitación
Vizitsa, Grecia
Habitaciones 1
Área 210 m²
Número de plantas 1
Dos casas separadas separadas están a la venta en el pueblo de Vyzitsa, Pelion (turnkey) . …
$374,541
Villa 5 habitaciones en Pinakates, Grecia
Villa 5 habitaciones
Pinakates, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 270 m²
Número de plantas 2
Venta villa de 2 plantas de 270 metros cuadrados en Volos-Pilio. Planta baja consta de 3 dor…
$994,875
Casa de campo 6 habitaciones en Zagora, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Zagora, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 170 m²
Número de plantas 2
Venta casa de 2 plantas de 170 metros cuadrados en Volos-Pilio. Planta baja consta de un dor…
$327,723
Casa de campo 9 habitaciones en Rapsani, Grecia
Casa de campo 9 habitaciones
Rapsani, Grecia
Habitaciones 9
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Piso 3/1
Venta Casa de 3 plantas de 250 metros cuadrados en la costa olímpica. Planta baja consta de …
$269,201
Adosado Adosado 4 habitaciones en Milina, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Milina, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Número de plantas 1
Venta de maisonette de 200 metros cuadrados en Grecia central. La maisonette tiene 3 niveles…
$444,767
Casa de campo 4 habitaciones en Milies, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Milies, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 175 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 3 plantas de 175 metros cuadrados en Volos-Pilio. El semi-sótano consta de un …
$386,245
Casa de campo 3 habitaciones en South Pilio Municipality, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
South Pilio Municipality, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Número de plantas 2
Venta Casa de 1 plantas de 100 metros cuadrados en Volos-Pilio. La casa consta de 2 dormitor…
$304,315
Casa de campo 6 habitaciones en Volos, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Volos, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Piso 3/1
Venta en construcción Casa de 3 plantas de 150 metros cuadrados en Volos-Pilio. Semi-basemen…
$116,459
Casa de campo 8 habitaciones en Kalamaki, Grecia
Casa de campo 8 habitaciones
Kalamaki, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 233 m²
Piso 2/1
Venta casa de 2 plantas de 233 metros cuadrados en Volos-Pilio. Planta baja consta de 3 dorm…
$444,767
Casa de campo 3 habitaciones en South Pilio Municipality, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
South Pilio Municipality, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
Piso 1/1
Venta casa de 1 plantas de 56 metros cuadrados en Volos-Pilio. La casa consta de 2 dormitori…
$351,132
Villa 5 habitaciones en Belokomiti, Grecia
Villa 5 habitaciones
Belokomiti, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 235 m²
Número de plantas 2
Venta villa de 2 plantas de 235 metros cuadrados en el centro de Grecia. Semi-basement const…
$409,654
Villa 1 habitación en Makryrrachi, Grecia
Villa 1 habitación
Makryrrachi, Grecia
Habitaciones 1
Área 383 m²
Número de plantas 1
Nos complace ofrecerle una magnífica villa en el pintoresco pueblo en el este de Pelion. Est…
$737,378
Casa de campo 10 habitaciones en Nea Ionia, Grecia
Casa de campo 10 habitaciones
Nea Ionia, Grecia
Habitaciones 10
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 520 m²
Número de plantas 1
Venta casa de 4 plantas de 520 metros cuadrados en Volos-Pilio. Semi-basement consta de 2 do…
$877,831
Villa 9 habitaciones en Volos, Grecia
Villa 9 habitaciones
Volos, Grecia
Habitaciones 9
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 300 m²
Número de plantas 1
En venta 4 - villa de 300 metros cuadrados en Volos - Pilio. El sótano semi - consta de dorm…
$912,944
Casa de campo 3 habitaciones en Milina, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Milina, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 1 plantas de 60 metros cuadrados en Grecia central. La casa consta de un dormi…
$140,453
Villa 5 habitaciones en Platania, Grecia
Villa 5 habitaciones
Platania, Grecia
Habitaciones 5
Área 440 m²
Número de plantas 2
Ofrecemos para la venta villa aislada en el sur de Pelion. La villa cuenta con 5 dormitorios…
$3,10M
Tipos de propiedades en Thessaly

villas
casas de campo
adosados

Parámetros de las propiedades en Thessaly, Grecia

con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
